Körfez krizinin çözümü arifesinde Sisi'den BAE'ye sürpriz ziyaret

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Basim Radi, Sisi'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceğini belirtti.

Görüşmede Arap ülkelerinin milli güvenliği ve bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla baş edilmesi gibi konulardaki koordinasyonun değerlendirileceğini ifade eden Radi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alınacağını söyledi.

BAE resmi haber ajansı WAM da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ziyareti kapsamında ikili stratejik ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alınacağını bildirdi.

Sisi'nin programının detayları hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi.

- Katar'daki Körfez Futbol Şampiyonası

Sisi'nin sürpriz BAE ziyaretinin, Katar'da 24 Kasım'da başlayacak Körfez Futbol Şampiyonası'na Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in katılacaklarını açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.