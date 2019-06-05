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Körfez krizinin ikinci yılında Katar'dan çözüm için "diyalog" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani: - "Körfez krizinin çözümü sadece diyalogla olacak. Bu konudaki tutumumuz nettir" - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hâtır: - "Abluka uygulayan ülkelerin tansiyonu yükseltme konusundaki inatçılığı ve Katar'a karşı uygulamaları konusunda geri adım atmamaları, Kuveyt'in ara buluculuk çabaları önünde engel oluşturuyor"

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Körfez krizinin çözümünün sadece diyalogla olacağını belirtti.

Körfez krizinin ikinci yılında resmi Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Al Sani, "Katar'a abluka dayatılmasının üzerinden 2 yıl geçti. Karşı karşıya kaldığımız meydan okumaların üstesinden gelebildik. Projelerimizi gerçekleştirmede ilerleme kaydettik, başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Al Sani ayrıca, "Körfez krizinin çözümü sadece diyalogla olacak. Bu konudaki tutumumuz nettir." paylaşımında bulundu.

- Abluka uygulayan ülkelerin inatçılığı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hâtır, Körfez krizinin ikinci yılında verdiği gazete röportajında, Abluka uygulayan ülkelerin inatçılığı çözüm çabalarının önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

Krizin devam etmesinin Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) çökerttiğini belirten Hâtır, Katar'ın ayrılık istemediğini, Körfez bölgesinde ailevi bağlar gibi güçlü bağların olduğunu, bunların da koparılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Katar'ın diyalog konusunda "açık kapı" ve "bakış açılarını yaklaştırma" politikalarını benimsediğini vurgulayan Hâtır, "Kuveyt kriz başladığından bu yana ara buluculuk çabalarına bir gün bile ara vermedi. Ancak abluka uygulayan ülkelerin tansiyonu yükseltme konusundaki inatçılığı ve Katar'a karşı uygulamaları konusunda geri adım atmamaları, Kuveyt'in ara buluculuk çabaları önünde engel oluşturuyor." diye konuştu.

Katar Emiri'nin kardeşi Şeyh Cuan bin Hamad Al Sani de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın kurulduğundan bu yana kalkınma ve inşa yolunda ilerleme kaydettiğini, ablukanın uygulandığı son iki yılda ise her alanda büyük gelişmeler kaydederek bu inşanın en iyi aşamalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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