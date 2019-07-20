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Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

İZMİT Körfezi sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor.

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) - İZMİT Körfezi sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Sıcak yaz günlerini değerlendirenler balık tutmanın keyfini çıkarıyor. İzmit Körfezi'nde Marina, 60 Evler, Kirazlıyalı, Yarımca, Seymen, Değirmendere ve Halıdere sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Yaz akşamlarını değerlendiren amatör balıkçılar, çocuklarıyla birlikte soluğu sahillerde alıyor. Oltalara genelde istavrit takılırken, amatör balıkçılar istedikleri kadar balık tutamasa da sahil kenarında zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. Balık tutmak için her gün sahile geldiğini söyleyen Hakan Korkmaz, "Her akşam buradayız. 6'da işten çıkıyorum, 7'de evde oluyorum, 7 buçukta buradayım. 2 saat avlıyorum sonra evime gidiyorum. Bu biraz hastalık bende. Buraya geldiğim zaman rahatlıyorum" dedi. Kahvede vakit öldürmek yerine balık tutmaya geldiğini belirten Hasan Tursun ise, "Ben haftada bir iki defa geliyorum. Sahillerdeki iskelelerin de artmasını istiyorum. Çocuklar gelir eğlence olur. Milleti kahvelere değil de böyle sahillere yönlendirmekte fayda var" diye konuştu

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