HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Körfez ülkeleri dayanışma anlaşması imzaladı

Körfez ülkeleri dayanışma anlaşması imzaladı

05.01.2021 19:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi altı ülke Katar'la ilişkilerin normalleştirilmesini öngören "dayanışma ve istikrar" anlaşmasını imzaladı.

Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bugün düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yıllık zirve toplantısında Riyad ile Doha arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. KİK üyesi Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar arasında imzalanan anlaşma ile bölgede dayanışma ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD'ye ve Kuveyt'e arabulucuklarından ötürü teşekkür etti. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani uzun bir sürenin ardından ilk kez zirve toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gitmişti. Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yanı sıra krizde arabuluculuk yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner de katıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Sabah, dün gece devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Katar arasında hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve KİK toplantısında "kardeşçe ilişkiler için parlak bir sayfa açacak" bir bildiriye imza atılacağını belirtmişti.

Daha fazlası için: Körfez'de neler oluyor?

2017'de başlayan 'Körfez krizi'

Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların yeniden açıldığının açıklanması sonrasında, Basra Körfezi bölgesinde üç buçuk yıldır süren krizin sona ermesi yönündeki umutlar arttı.

Suudi Arabistan 2017 yılında İran'la yakınlık kurduğu ve radikal İslamcı grupları desteklediği suçlamasıyla Katar'a karşı Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan bir koalisyon kurmuş ve ülkeye yönelik kapsamlı ambargoları hayata geçirmişti. Katar'la tüm diplomatik ilişkiler dondurulmuş ve hava sahaları kapatılmıştı. Katar yönetimi ise söz konusu suçlamaları geri çeviriyordu.

Suudi Arabistan ile Katar arasında normalleşme adımının, ABD'de Joe Biden'ın Başkanlık görevini resmen devralacağı 20 Ocak öncesinde gelmesi dikkat çekti. Riyad'ın bu adımında, Suudi Arabistan'a karşı Trump'tan daha sert politikalar izlemesi beklenen Biden ile ilişkileri yumuşatma çabasının rol oynadığı değerlendirmesi yapılıyor.

AFP,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
3,5 metrelik dev piton salonu talan etti3,5 metrelik dev piton salonu talan etti
Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?

En Çok Okunan Haberler

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

Tayland’da 3,5 metrelik dev piton salonu talan etti

3,5 metrelik dev piton salonu talan etti

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor; yıllar süren abluka bitiyor!

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor!

Rusya'da karşıya geçmek isteyen iki gencin üzerinden araçla geçti

Kan donduran kaza! Üzerlerinden geçti

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.