Körfez ülkeleri dayanışma anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bugün düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yıllık zirve toplantısında Riyad ile Doha arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. KİK üyesi Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar arasında imzalanan anlaşma ile bölgede dayanışma ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD'ye ve Kuveyt'e arabulucuklarından ötürü teşekkür etti. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani uzun bir sürenin ardından ilk kez zirve toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gitmişti. Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yanı sıra krizde arabuluculuk yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner de katıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Sabah, dün gece devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Katar arasında hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve KİK toplantısında "kardeşçe ilişkiler için parlak bir sayfa açacak" bir bildiriye imza atılacağını belirtmişti.