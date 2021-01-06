Körfez Ülkeleri Dayanışmasında Katar Kararı

İran’a karşı Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Katar’la ilişkileri iyileştirme kararı alan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile El-Ula’da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El-Suud, Katarlı mevkidaşının da katıldığı basın toplantısında, Riyad yönetimiyle Arap müttefiklerinin 2017 yılının ortasından bu yana Katar’a karşı yürütülen boykotu sonlandırma kararı aldıklarını ve Tahran yönetimine karşı işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Bakan El-Suud açıklamalarında bir anlaşmanın resmi olarak imzalanıp imzalanmadığıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı ancak dayanışma vaadini yineledi. El-Suud, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır liderlerinin Katar yönetimiyle ilişkileri normalleştirme konusunda görüş birliğinde olduğunu söylerek, alınan kararın uygulanması için “siyasal irade ve iyi niyetin” mevcut olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El-Tani de Twitter üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan El-Tani, söz konusu ülke liderlerinin “uzlaşmazlık sayfasını kapattıklarını”, dayanışma adına “yeni bir sayfa açma çabasında” olduklarını ifade etti.