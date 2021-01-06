HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Körfez Ülkeleri Dayanışmasında Katar Kararı

Körfez Ülkeleri Dayanışmasında Katar Kararı

06.01.2021 00:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Körfez Ülkeleri Dayanışmasında Katar Kararı

İran’a karşı Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirmesi amacıyla Katar’la ilişkileri iyileştirme kararı alan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile El-Ula’da bir araya geldi.

İran’a karşı Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Katar’la ilişkileri iyileştirme kararı alan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile El-Ula’da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El-Suud, Katarlı mevkidaşının da katıldığı basın toplantısında, Riyad yönetimiyle Arap müttefiklerinin 2017 yılının ortasından bu yana Katar’a karşı yürütülen boykotu sonlandırma kararı aldıklarını ve Tahran yönetimine karşı işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Bakan El-Suud açıklamalarında bir anlaşmanın resmi olarak imzalanıp imzalanmadığıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı ancak dayanışma vaadini yineledi. El-Suud, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır liderlerinin Katar yönetimiyle ilişkileri normalleştirme konusunda görüş birliğinde olduğunu söylerek, alınan kararın uygulanması için “siyasal irade ve iyi niyetin” mevcut olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El-Tani de Twitter üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan El-Tani, söz konusu ülke liderlerinin “uzlaşmazlık sayfasını kapattıklarını”, dayanışma adına “yeni bir sayfa açma çabasında” olduklarını ifade etti.

Diğer taraftan, Al Arabiye televizyon kanalına konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise “Güvenin yeniden yakalanması konusunda gerçekçi olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Barış anlaşması kararı, ABD ve Kuveyt’in Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk çalışmalarının ardından geldi. Amerikalı bir yetkili de, anlaşma çerçevesinde Katar’ın boykota karşı açtığı davaları geri çekeceğini söyledi.

Anlaşmayla ilgili kararı, Beyaz Saray’ın üst düzey danışmanlarından ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da katıldığı toplantıda Kuveyt Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Sabah, Suudi Arabistan’da bugün başlayan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada hava, kara ve deniz sınırlarını açmak için iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Liderlerin bugünkü buluşmasında, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El-Tani ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kucaklaşma anı dikkat çekti.

Babası Kral Salman’ın yerine zirveyi yöneten Prens Salman, El-Ula kentinde düzenlenen toplantıda, anlaşmanın “Körfez, Arap ve İslami birlik ve istikrarı teyit ettiğini” ifade etti.

Prens Salman ayrıca uluslararası camiaya seslenerek, İran’ın nükleer programına ve “yıkıcı planlarına” karşı adım atılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır yönetimleri Katar’la ticari ve seyahat ilişkilerini Katar’ın terör eylemlerine destek verdiği ve İran yönetimiyle yakınlaştığı iddialarının ardından askıya almıştı. Katar yönetimiyse iddiaları reddediyor ve uygulanan yaptırımların egemenliğine karşı olduğunu savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Twitter’dan yaptığı açıklamasında Katar’ı “baskılar karşısında cesur bir direnç gösterdiği için” tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladıABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

DSÖ, Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini duyurdu

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Almanya'da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya'dan flaş karar: 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Filipinler'de hostes küvette ölü bulunmuştu! 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Ülkeyi sarsan olayda yeni gelişme: 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.