Körfez Ülkeleri Dayanışmasında Katar Kararı

İran’a karşı Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Katar’la ilişkileri iyileştirme kararı alan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile El-Ula’da bir araya geldi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El-Suud, Katarlı mevkidaşının da katıldığı basın toplantısında, Riyad yönetimiyle Arap müttefiklerinin 2017 yılının ortasından bu yana Katar’a karşı yürütülen boykotu sonlandırma kararı aldıklarını ve Tahran yönetimine karşı işbirliği içinde olacaklarını söyledi.
Bakan El-Suud açıklamalarında bir anlaşmanın resmi olarak imzalanıp imzalanmadığıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı ancak dayanışma vaadini yineledi. El-Suud, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır liderlerinin Katar yönetimiyle ilişkileri normalleştirme konusunda görüş birliğinde olduğunu söylerek, alınan kararın uygulanması için “siyasal irade ve iyi niyetin” mevcut olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El-Tani de Twitter üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan El-Tani, söz konusu ülke liderlerinin “uzlaşmazlık sayfasını kapattıklarını”, dayanışma adına “yeni bir sayfa açma çabasında” olduklarını ifade etti.
Diğer taraftan, Al Arabiye televizyon kanalına konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise “Güvenin yeniden yakalanması konusunda gerçekçi olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Barış anlaşması kararı, ABD ve Kuveyt’in Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk çalışmalarının ardından geldi. Amerikalı bir yetkili de, anlaşma çerçevesinde Katar’ın boykota karşı açtığı davaları geri çekeceğini söyledi.
Anlaşmayla ilgili kararı, Beyaz Saray’ın üst düzey danışmanlarından ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da katıldığı toplantıda Kuveyt Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Sabah, Suudi Arabistan’da bugün başlayan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada hava, kara ve deniz sınırlarını açmak için iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını söylemişti.
Liderlerin bugünkü buluşmasında, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El-Tani ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kucaklaşma anı dikkat çekti.
Babası Kral Salman’ın yerine zirveyi yöneten Prens Salman, El-Ula kentinde düzenlenen toplantıda, anlaşmanın “Körfez, Arap ve İslami birlik ve istikrarı teyit ettiğini” ifade etti.
Prens Salman ayrıca uluslararası camiaya seslenerek, İran’ın nükleer programına ve “yıkıcı planlarına” karşı adım atılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır yönetimleri Katar’la ticari ve seyahat ilişkilerini Katar’ın terör eylemlerine destek verdiği ve İran yönetimiyle yakınlaştığı iddialarının ardından askıya almıştı. Katar yönetimiyse iddiaları reddediyor ve uygulanan yaptırımların egemenliğine karşı olduğunu savunuyor.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Twitter’dan yaptığı açıklamasında Katar’ı “baskılar karşısında cesur bir direnç gösterdiği için” tebrik etti.