"Körfez ülkeleri İsrail'le ilişki kurmak için birbiriyle yarışıyor"

Geçmişte Körfez ülkelerinin İsrail ile ancak Filistin meselesinin çözüme kavuşması halinde diplomatik ilişki kurabilecekleri yönündeki ifadelerini hatırlatan ABD'li Haham, şunları kaydetti:

İsrail ile Bahreyn arasında "kısa bir zaman" içinde resmi ilişkilerin başlayacağını ileri süren Schneir, diğer Körfez ülkelerinin de Bahreyn'i takip edeceğini belirterek, "İsrail'in 2019'un başında tüm Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini geliştirdiğini göreceğimize inanıyorum." dedi.

"İran tehdidi" nedeniyle Körfez ülkelerinin İsrail'e bakışının değiştiğini söyleyen Schneir, "İsrail ve Körfez ülkelerinin varlığı aynı tehditle karşı karşıya. O tehdit de İran." ifadelerini kullandı.

KUDÜS (AA) - ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Körfez ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişki başlatmak için birbirleriyle yarıştığını söyledi.

"Bugün bu ülkelerin (Körfez ülkeleri) liderleri müzakere masasına bu koşul olmadan dönmeyi kabul etme noktasına geldi. Körfez ülkeleri İsrail ile olan ilişkilerini kamuoyuna açıklama ve diplomatik ilişkilerini başlatma konusunda kimin ilk olacağı yarışı içinde." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.