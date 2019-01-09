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"Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya karşı iş birliği yapıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'in, Ankara'ya karşı terör örgütü PKK/YPG'yi destekleme ve Esed rejimiyle yakınlaşma dahil bir dizi adım planladığı iddia edildi

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail istihbarat yöneticilerinin, Türkiye'nin bölgedeki etkisini kırmak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemek ve Beşşar Esed rejimiyle yakınlaşmak gibi bir dizi adım planladığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesinin başyazarı David Hearst, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE istihbaratından üst düzey isimlerin geçen ay bir Körfez ülkesinin başkentinde İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ile bir araya geldiğini yazdı.

Gizli toplantıyla ilgili bilgi sahibi Körfez kaynaklarına dayandırılan haberde, istihbarat amirlerinin "İran'dan ziyade Türkiye'yi bölgedeki temel askeri güç" şeklinde değerlendirdikleri, Mossad şefi Cohen'in "İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor." sözlerini kullandığı ileri sürüldü.

Habere göre, Türkiye'nin bölgedeki etkisini azaltmak için toplantıya katılanlar, "ABD'ye Taliban görüşmelerinde yardım, Irak Sünnilerini yanlarına çekme, Suriye'de Esed rejimiyle yakınlaşma ve YPG/PKK'yı desteklemeyi" içeren dört adımı ele aldı.

- Abu Dabi'nin ev sahipliğinde Taliban görüşmeleri

David Hearst, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD ile ilişkilerini düzeltmek için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinde yardımcı olma girişiminin toplantıda planlanan ilk adım olduğunu belirtti.

Haberde, ABD ve Taliban temsilcilerinin Suudi Arabistan, BAE ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla geçen ay Abu Dabi'de bir araya gelmesi buna örnek gösterildi.

Grubun görüştüğü ikinci adımın, "Irak'taki Sünnilerin Türkiye ekseninden çıkması yönünde ikna çabalarının" olduğu aktarılırken, Irak Meclis Başkanı Sünni siyasetçi Muhammed Halbusi'ye 17 Aralık'ta Riyad'a gerçekleştirdiği ziyarette bu yönde baskı yapıldığı öne sürüldü.

- Esed'i denkleme dahil etme

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve İsrail istihbarat amirlerinin görüştüğü diğer bir adımın ise Beşar Esed rejimi ile Arap ülkelerinin yeniden tam diplomatik ilişkiler tesis etmeleri olduğu aktarıldı.

İstihbarat amirlerinin toplantıda, Suriye rejimine göndermeyi düşündüğü mesajda, "Esed rejiminin İranlılarla ilişkilerini sonlandırmasını beklemedikleri, ancak Esed rejiminin İranlılar tarafından kullanılmaktansa İranlıları kullanmasını isteyecekleri" ileri sürüldü.

Söz konusu toplantının ardından Suriye rejimi ve söz konusu ülkelerle ilişkili devletler arasında hızlı bir diplomatik trafiğin yaşandığına haberde işaret edildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret, BAE'nin Şam büyükelçiliğini yeniden açma kararı ve "daima Suudi Arabistan'ın güdümünde dış politikasını belirleyen Bahreyn'in Şam büyükelçiliğini açacağını açıklaması" söz konusu ülkelerin bu yönde attığı adımlar olarak gösterildi.

Haberde ayrıca Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in Güvenlik Danışmanı Ali Memlük'ün Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirmesine dikkat çekildi.

Esed rejimiyle yakınlaşmanın benzer şekilde uzun zamandır tartışılan Suriye rejiminin Arap Birliği'ne geri dönüşünü de içerdiği kaydedildi.

- YPG/PKK'nın desteklenmesi

Gazeteci Hearst, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturan terör örgütü YPG/PKK'yı desteklemenin Ankara'nın etkisini kırmak için BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail'in istihbarat amirlerinin planladığı dördüncü adım olduğunu öne sürdü.

İstihbarat amirlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) yakınlaşarak, Erbil'in Ankara ile ilişkilerini geliştirmesine engel olmayı planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle baskı altında olduğu dönemde, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere ABD'ye 100 milyon dolar verdiğine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed rejimi Suudi Arabistan

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