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Körfez ülkelerinden ABD'nin askeri güçlerinin yeniden konuşlanmasına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Körfez ülkelerinden ABD'nin askeri güçlerinin yeniden konuşlanmasına onay

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan basını, Riyad yönetimi ve bazı Körfez ülkelerinin, ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebini onayladığını yazdı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya ve Ukaz gazetesinin Şarku'l Avsat gazetesine dayandırdığı haberde, ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebinin, ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla onaylandığı kaydedildi.

Haberde, ABD askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılmasının ilk nedeninin, İran ile savaşa girmek değil, İran'ı olayları askeri yönden tırmandırmaktan, Körfez ülkelerine veya ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırıya kalkışmaktan caydırmak olduğu dile getirildi.

Suudi Arabistan medyasının Mekke'de ramazan ayının son 10 günü içinde yapılacağını duyurduğu "İslam Zirvesi" esnasında sınırlı bir "Arap Zirvesi" için hazırlık yapıldığı ve bazı Arap ülkeleri arasında yoğun iletişim trafiği yaşandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), haberde bahsi geçen konularla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden 13 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’den davet aldı." ifadesine yer verilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Mayıs'ta, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk ettiklerini duyurmuştu. "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi 9 Mayıs'ta Suveyş Kanalı’ndan geçmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı duyurulmuştu.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih ise doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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ABD'nin Körfez'de askeri varlığını genişletmesi Suudi Arabistan

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