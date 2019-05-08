Körfez ülkeleriyle İsrail arasında süren normalleşme turizme dönüşüyor

"Hepiniz güzel ülkemize hoş geldiniz." ifadelerini kullanan Gendelman'ın açıklamalarına ilişkin ise söz konusu ülkelerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu ülkeleri "Endonezya, Malezya, Tunus, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Katar" şeklinde sıralayan Gendelman, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunan Ürdün ile Mısır'dan da 17 bin turistin İsrail'e geldiğini vurguladı.

Gendelman, 2018'de İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerden 55 bin turistin İsrail'e geldiğine dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Arap ve İslam ülkelerinden benzeri görülmemiş sayıda turistin ülkesine geldiğini belirtti.

KUDÜS (AA) – İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Arap ülkeleri arasında son dönemde yaşanan normalleşme süreci, bu ülkelerin vatandaşlarının Tel Aviv'e turistik ziyarette bulunmasının yolunu açtı.

Son dönemde başta Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.