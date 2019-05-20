Körfez'de 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, iki otomobil ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cihan Polat idaresindeki 41 FP 221 plakalı minibüs ile Ufuk Aslan idaresindeki 41 YA 243 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrulurken, otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Arkadan gelen Yusuf Artan idaresindeki 41 TP 979 plakalı otomobil savrulan araçlara çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Alparslan Demir ve Fatih Allahverdi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

