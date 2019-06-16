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Körfez'de ABD İHA'larına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown: - "Bir ABD MQ-9'u, 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husilere ait olduğu değerlendirilen bir SA-6 tipi karadan havaya füzeyle düşürüldü" - "Angajmanın irtifası Husilerin kabiliyetlerini geliştirdiğini gösteriyor" - "Değerlendirmelerimize göre İran Devrim Muhafızları'nın Kokuka Courageous tankerine düzenlediği saldırıya yönelik gözetleme faaliyetlerini engellemek üzere modifiye bir İran SA-7 karadan havaya füzesi Umman Körfezi üzerindeki bir ABD MQ-9'unu düşürmeye çalıştı"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA) 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde atış yapıldığını açıkladı.

CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir ABD MQ-9'u, 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husilere ait olduğu değerlendirilen bir SA-6 tipi karadan havaya füzeyle düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Saldırının İran destekli olduğunu belirten Brown, "Angajmanın irtifası Husilerin kabiliyetlerini geliştirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- İkinci saldırı İran'dan

Yarbay Brown, bir ABD MQ-9 İHA'sına ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki tanker gemilerine düzenlenen mayın saldırısı sonrasında ateş açıldığını belirtti.

Brown, "Değerlendirmelerimize göre İran Devrim Muhafızları'nın Kokuka Courageous tankerine düzenlediği saldırıya yönelik gözetleme faaliyetlerini engellemek üzere modifiye bir İran SA-7 karadan havaya füzesi, Umman Körfezi üzerindeki bir ABD MQ-9'unu düşürmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

ABD İHA'sının tankerleri gözetlediği sırada fırlatılan füzenin İHA'ya ulaşamadığını kaydeden Brown, füzenin İHA'ya ancak 1 kilometre yaklaştığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CENTCOM İRAN MQ-9 Reaper Yemen

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