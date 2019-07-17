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Körfez’de Kaybolan Tanker Krizi Esrarını Koruyor

17.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Basra Körfezi’nde kayıp tankerle ilgili belirsizlik sürüyor. 14 Temmuz gecesinden bu yana haber alınmayan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir petrol tankerine İran’ın el koyduğu iddia edilmişti

Körfez’de Kaybolan Tanker Krizi Esrarını Koruyor

Basra Körfezi’nde kayıp tankerle ilgili belirsizlik sürüyor. 14 Temmuz gecesinden bu yana haber alınmayan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir petrol tankerine İran’ın el koyduğu iddia edilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı da isim vermeden bir tankerin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını ve yardım talepleri üzerine uluslararası yasalara göre gemiye yardım ettiklerini açıklamıştı.

Haber ajansı Reuters’a bilgi veren ABD’li bir yetkili, tankerin İran’ın karasularında olduğunu doğruladı ancak İran’ın gemiye el mi koyduğu yoksa yardım mı ettiğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Kayıp tankerin bandırası ve şirketiyle ilgili belirsizlik de sürüyor. Şu ana kadar tankeri sahiplenen bir ülke ya da şirket olmadı. Reuters’a konuşan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi ise tankerin BAE ile bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Tankerin kayıtlı olduğu BAE şirketi PrimeTankers’sa Reuters’a, gemiyi başka bir BAE şirketi olan Mouj al-Bahar’a sattıklarını açıkladı. Reuters bu şirkete de ulaştı ancak bir yetkili tankeri satın almadıklarını ancak iki ay öncesine kadar işlettiklerini ve KRB Petochem adlı bir şirkete devrettiklerini söyledi. KRP Petrochem’den ise bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği için Cebelitarık’ta petrol tankerine el konulan İran'ın misillemesi olasılığı da gündemden düşmüyor.

İngiltere Kraliyet Donanması İran tankerini, İber Yarımadası'nın güney ucunda İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta durdurmuştu. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İngiltere’nin hamlesini “korsanlık” olarak nitelemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May’inse, Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo ile 4 Temmuz’da el konulan İran tankerinin durumunu görüşeceği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı da, Basra Körfezi'ne üçüncü bir savaş gemisi gönderileceğini açıkladı. Bakanlık, bu kararın İran'la yaşanan gerilimle bir ilgisi olmadığını kaydetti.

Savaş gemisi HMS Kent’in HMS Duncan'dan görevi devralmak üzere gelecek aylarda bölgeye gitmesi bekleniyor.

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