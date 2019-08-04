Körfez'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Körfez D-100 karayolu Yarımca Polis Merkezi önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Karaaslan yönetimindeki 34 AV 1988 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsmail Hakkı Soyyiğit yönetimindeki 34 K 4761 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu her iki otomobil de bariyerlere çarptı. Otomobillerden biri, diğer şeride geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Cengiz Karaaslan ile diğer araçtaki Ebubekir Soyyiğit ve Muhammet Soyyiğit yaralandı. Cengiz Karaaslan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik kısa süreli olarak durdu, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada ulaşım yan yol üzerinden sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

