Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki kamyonet ve işçi servisinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Hereke yokuşunda meydana geldi. Mehmet Kayacan yönetimindeki 34 JY 1657 plakalı kamyonet önünde aniden fren yapan Ahmet Karakaya yönetimindeki 34 GD 8232 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 41 P 1813 plakalı işçi servisi de kaza yapan kamyonetlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi servisinde bulunan ve yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

