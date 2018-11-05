HABER

Körfez'e ağ attı, 30 dakikada 50 kilo balık yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir balık lokantasının sahibi Turhan Çavdar (51), müşterilerine pişirip sattığı balıkları kendi avlıyor.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir balık lokantasının sahibi Turhan Çavdar (51), müşterilerine pişirip sattığı balıkları kendi avlıyor. Çavdar’ın küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’ne attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu.

Sahil gezinti alanında bulunan balık lokantası sahibi profesyonel dalgıç ve balıkçı Turhan Çavdar, sahibi olduğu lokantada müşterilerine pişirip sunacağı balıkları kendisi avladı. Çavdar’ın, küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’nde attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu. Sahilden açıktaki balık avını, gezinti alanında bulunalar da cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir meraklı çift de ağ atılan balık avına ilk kez şahit olduğunu söyledi. 50 kilo kadar avlayan ve bunları pişirerek satan Turhan Çavdar, “ Kendi imkanlarımızla, ağımızla, teknemizle denize çıkıp istavrit, palamut, lüfer ve çinakop gibi balıkları tutup taze taze halkımıza makul fiyatlarla satıyoruz. Özellikle tercih ediliyoruz, çünkü müşteri zaman geliyor balıkları canlı canlı görüyor. Önemli olan müşterilerimize taze ve ucuz balık yedirmek. Bunun için hava müsait oldukça balığa çıkıyorum. Bugün 30 dakikada 50 kilo kadar yakaladım. Özellikle müşterilerin talebi üzerine denizlerin kralı lüfer yanında karagöz, kefal ve mırmır balığını taze taze servis yapıyoruz” dedi.

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldıÇobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı
2 gündür kayıp besici bulundu2 gündür kayıp besici bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.