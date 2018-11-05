Körfez'e ağ attı, 30 dakikada 50 kilo balık yakaladı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir balık lokantasının sahibi Turhan Çavdar (51), müşterilerine pişirip sattığı balıkları kendi avlıyor. Çavdar’ın küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’ne attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu.
Sahil gezinti alanında bulunan balık lokantası sahibi profesyonel dalgıç ve balıkçı Turhan Çavdar, sahibi olduğu lokantada müşterilerine pişirip sunacağı balıkları kendisi avladı. Çavdar’ın, küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’nde attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu. Sahilden açıktaki balık avını, gezinti alanında bulunalar da cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir meraklı çift de ağ atılan balık avına ilk kez şahit olduğunu söyledi. 50 kilo kadar avlayan ve bunları pişirerek satan Turhan Çavdar, “ Kendi imkanlarımızla, ağımızla, teknemizle denize çıkıp istavrit, palamut, lüfer ve çinakop gibi balıkları tutup taze taze halkımıza makul fiyatlarla satıyoruz. Özellikle tercih ediliyoruz, çünkü müşteri zaman geliyor balıkları canlı canlı görüyor. Önemli olan müşterilerimize taze ve ucuz balık yedirmek. Bunun için hava müsait oldukça balığa çıkıyorum. Bugün 30 dakikada 50 kilo kadar yakaladım. Özellikle müşterilerin talebi üzerine denizlerin kralı lüfer yanında karagöz, kefal ve mırmır balığını taze taze servis yapıyoruz” dedi.
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