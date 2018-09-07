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Körfezi kirleten gemi tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik" - "Kirliliğe neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin firmasına 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi'nde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan geminin Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğunu belirterek "Geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." dedi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, deniz kirliliğine yol açan geminin tespiti için bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alındığını ve bu numunelerin TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) analize gönderildiğini belirtti.

Uydu görüntülerinden de deniz kirliliğinin izlendiğini ifade eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır."

Kurum, denizde temizleme çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini kaydetti.

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Aliağa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum izmir

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