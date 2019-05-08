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Körfez'in bin 400 yıllık kalesi restore edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı değerlendirilen Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'nde 4 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kale, İzmit Körfezi'ni gören manzarasıyla turistleri ağırlamaya başlayacak.

- "Kalede tarihe yolculuk ortamı oluşacak"

Hereke Kalesi'ndeki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı açıklamada, 640'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen kalede adeta tarihe yolculuk ortamı oluşturacaklarını belirtti.

Kalenin, restorasyon çalışmalarına 2015 yılında başlandığını aktaran Söğüt, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kalenin tekrar gün yüzüne çıkarılıyor olması, gerçekten bölgemiz için ilimiz için önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı adeta bir yaşayan müze ortamı oluşturacağız. Hereke Kalesi'ni yaşayan müzeye dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söğüt, İzmit Körfezi'ni gören kalenin restorasyon çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütüldüğünü kaydederek, peyzaj, ışıklandırma gibi çalışmaların ardından kalenin turizme açılacağını bildirdi.

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