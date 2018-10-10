Korgeneral Kadıoğlu, Akıncı Üssü davasında tanık olarak dinlendi

Kadıoğlu, Eskişehir'e gitmesini istemesi üzerine yola çıktığını ancak uçuşların açılmaya başladığı haberi üzerine geri çağrıldığını dile getirerek, düğün yerine döndükten sonra bir ara Şanver ve Ünal'ı baş başa konuşurken gördüğünü ve yanlarına gittiğini kaydetti.

Durumu Şanver'e aktardığını bildiren Kadıoğlu, bir süre sonra da dönemin Kuvvet Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın düğün yerine geldiğini ifade etti.

Kadıoğlu, komutanı Şanver'in kızının düğünü için ailesiyle İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'deki (BHHM) Tuğgeneral Recep Ünal'ın arayıp uçuşların yasaklandığını söylediğini aktardı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kendisinden düğündeki diğer generallerin toplanmasının istendiğini savunan Kadıoğlu, bunun üzerine masaları dolaşarak onları topladığını bildirdi.

Kadıoğlu, Ünal'ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin (HKHM) işgal edildiğini, orayla temas kurulamadığını belirterek, etrafındaki komutanlara herkesin birliğini aramasını ve birliğine sahip çıkmasına yönelik şeyler söylediğini aktardı.

Bu gelişmeler üzerine Abidin Ünal'ın da bilgisi dahilinde Korgeneral Nihat Kökmen, Tümgeneral Suat Murat Semiz ve Tuğgeneral Dursun Pak ile Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Kadıoğlu, yol boyunca BHHM'deki Tuğgeneral Recep Ünal ile görüşmelerinin sürdüğüne değindi.

Havadaki uçaklara karşı beş ayrı yerde konuşlu 10 alarm reaksiyon uçağı olduğunu ancak bunların durumundan da endişe ettiklerini ifade eden Kadıoğlu, "Bu uçakları kaldırdıktan sonra acaba bize itaat edeler mi yoksa sözümüzü dinlemezler mi diye endişe hali yaşadık." dedi.

Kadıoğlu, bu sırada Abidin Ünal'ın darbe girişimine karşı hazırlanan beş maddelik emrinin de birliklere iletildiğini öğrendiklerini vurguladı.