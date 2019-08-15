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Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

 ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty beraberindeki askeri heyetle birlikte Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mustafa KANLI/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty beraberindeki askeri heyetle birlikte Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Ankara temaslarının ardından Şanlıurfa’ya geçen Korgeneral Twitty, Türk askeri yetkililer ile beraber Suriye sınır hattında da inceleme yaptı.
MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI KARARI ALINDI
Suriye’nin kuzeyinin terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilmesine yönelik ABD ile Türkiye arasında başlayan görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi kurulması kararı alındı. Ankara’da yapılan görüşmelerde Güvenli Bölge’nin iki ülkenin koordinisende tesis edilmesi kararına varıldı. Bu gelişmelerin ardından ABD’li 6 askerden oluşan ilk kafile 4 gün önce Şanlıurfa’ya geldi ve Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde çalışmalara başladı. Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlanmasının ardından ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Twitty, öğle saatlerinde beraberinde bir grup askeri yetkili ile birlikte Ankara’ya geldi. Burada çeşitli temaslarda bulunan ve Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden Korgeneral Twitty ve beraberindeki ABD heyeti, öğle saatlerinde özel uçak ile Şanlıurfa’ya indi. Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanına gelen Korgeneral Twitty ve beraberindeki askeri heyet, daha sonra Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin günlerdir iki ülke askerlerinin toplantılar yaptığı Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na geldi.
Yaklaşık 3 saat burada Türk askeri yetkililer ile toplantılar düzenleyen ve özellikle Güvenli Bölge’nin Türkiye sınırına derinliği konusunda istişarelerde bulunan Korgeneral Twitty daha sonra sınır hattına geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında sınır hattında bir süre inceleme yapan ABD’li Korgeneral ve beraberindeki askerler akşam saatlerinde yeniden Şanlıurfa’ya döndü ve özel uçakla kentten ayrıldı.

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Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptıKorgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptıKorgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptıKorgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı

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