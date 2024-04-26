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  4. Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme! Ekipler derede buldu

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme! Ekipler derede buldu

26.04.2024 18:21
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Balıkesir'de kaybolan kayıp ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme! Ekipler derede buldu

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan arama çalışmalarında 3’üncü gün geride kalırken bölgede bir kemik parçası daha bulundu.

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BİR KEMİK DAHA BULUNDU

JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile beraber 3 kadavra arama köpeği eşliğinde devam eden Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar sonucu bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Korhan Berzeg
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