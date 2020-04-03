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Korhan Varol taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri Korhan Varol, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Korhan Varol taburcu edildi

Koronavirüse yakalandığını 5 gün önce sosyal medya hesabından duyuran NTV muhabiri Korhan Varol'dan güzel haber geldi. Varol, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini belirterek "5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayim. Arayan soran, mesaj atan, dua eden, güzel enerji gönderen herkese kucak dolusu sevgiler..." açıklamasını yaptı.


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