Korhan Varol taburcu edildi

Koronavirüse yakalandığını 5 gün önce sosyal medya hesabından duyuran NTV muhabiri Korhan Varol'dan güzel haber geldi. Varol, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini belirterek "5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayim. Arayan soran, mesaj atan, dua eden, güzel enerji gönderen herkese kucak dolusu sevgiler..." açıklamasını yaptı.
5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum.— Korhan Varol (@korhanvarol) April 2, 2020
Bu kez evde karantinadayim.
Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler... ????#evdekal https://t.co/diEHNWEoaj