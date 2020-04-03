Korhan Varol taburcu edildi

Koronavirüse yakalandığını 5 gün önce sosyal medya hesabından duyuran NTV muhabiri Korhan Varol'dan güzel haber geldi. Varol, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini belirterek "5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayim. Arayan soran, mesaj atan, dua eden, güzel enerji gönderen herkese kucak dolusu sevgiler..." açıklamasını yaptı.

5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum.

Bu kez evde karantinadayim.

Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler... ????#evdekal https://t.co/diEHNWEoaj — Korhan Varol (@korhanvarol) April 2, 2020



