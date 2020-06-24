Köri : Faydaları Nelerdir?

Ana vatanı Güneydoğu Asya olan köri, içerisinde birçok farklı baharatı bulunduran bir baharattır ya da karışımdır diyebiliriz. Körinin içindeki baharatlar ise zerdeçal, zencefil, karanfil, kişniş, kimyon, kırmızı biber, kakule ve fesleğendir. Kullanımına gelince, körinin en çok kullanıldığı mutfak şüphesiz ki Hint mutfağıdır. Ancak dünyanın birçok yerinde yemeklerde ve içkilerde yaygın olarak kullanılır. Köri bitkisi nerede yetişir sorusunun cevabı da meşhur mutfağı ile aynıdır. Kökeni Hindistan olan köri bitkisinin meyveleri siyah renklidir ve turunçgile benzer. Yaprakları genellikle kurutularak yemeklerde kullanılır. Köri sosu içerisinde de bitkinin hem meyveleri hem de kurutulmuş yaprakları kullanılır. Ülkemizde de özellikle son yıllarda daha çok bilinir ve tüketilir hale gelmiştir. Körinin Kalorisi ve Besin Değeri Miktar: 100 g Kalori (kcal): 325 Karbonhidrat (g): 58 Yağ (g): 14 Protein (g): 13 Körinin Faydaları Birçok baharatın karışımından oluşan köri, iltihaplardan kansere, alzheimerdan kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlıkla mücadele ederek sağlığı korur. İçerisinde potasyum, protein, lif, kalsiyum, magnezyum, A ve B6 vitaminlerini bulundurur. Aynı zamanda çok az miktarda yağ içerir.

1. Alzheimerı önler Körinin en değerli bileşenlerinden biri olan zerdeçal, beynin sinir yollarında biriken plakların azalmasını sağlayarak bağışıklık sistemini uyarır. Böylece bilişsel düşüşü ve alzheimer hastalığının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Konu üzerinde yapılan çalışmaların devam etmesiyle beraber, yemeklerinde düzenli olarak köri kullanan kişilerin bu hastalığa daha az yakalandığı gözlemlenmiştir. 2. Kanserle savaşır Yine içerisinde bulunan zerdeçal sayesinde kansere karşı savaşmaya yardımcı olur. Kanserli hastalar üzerinde yapılan araştırmalara göre zerdeçal ve körinin içerdiği antioksidanlar vücuttaki kanser hücrelerinin yok edilmesini ve büyümesini durdurur. Kanser türleri arasında ise en çok kolon kanseri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca kemoterapi tedavisine de destek olur. 3. Kalbi hastalıklara karşı korur Körinin içinde bulunan ve vazodilatatör olarak bilinen fesleğen ve kakule, kan basıncının düşmesini sağlar, kan damarlarındaki gerginliği azaltır. Böylece felç, ateroskleroz ve kalp krizi gibi birçok kardiyovasküler rahatsızlığın oluşması engellenir. Aynı zamanda barındırdığı lifler sayesinde kolesterolün kontrol edilmesine de yardımcı olur.

4. İltihabı önler Yapılan araştırmalara göre köri, içinde bulundurduğu zerdeçal ve uçucu yağlar sayesinde romatoid artrit gibi eklem bozuklukları ve iltihaplanmaya karşı vücudu korur. Ayrıca analjezik özelliği sayesinde, kas ve eklem ağrılarının hafiflemesini sağlar. Zerdeçalın antibiyotik ve ibuprofenle neredeyse aynı etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. 5. Sindirime destek olur Körinin içindeki baharatlar sindirim sistemi için de çok faydalıdır. Karabiber bağırsak gazını azaltır, karanfil ishal ve hazımsızlığı önler, tarçın mideyi ve kusma isteğini yatıştırır. Ayrıca köri bol miktarda protein içerir ve bu da metabolizma hızını artırır. 6. Zehirlenmeyi önler Köride bulunan kişniş, vücuttan kurşun ve cıva gibi toksik ağır metallerin atılmasına yardımcı olur. Araştırmalara göre düzenli olarak tüketilmesi düşük testosteron seviyeleri ve düşük sperm sayımı da dahil olmak üzere zehirlenmenin etkilerinin bir kısmını engellediğini ortaya koyuyor. Bunun dışında köri karaciğerdeki iltihaplanma, kanser ve tümöre yol açan bazı genlerin ortaya çıkmasını önler. 7. Kemik sağlığını korur Bazı çalışmalar körinin kemik gelişimi ve onarımını artırabileceğini göstermiştir. 100 gramında %19 oranında kalsiyum bulunur ki bu da yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturur. Kalsiyum özellikle hamilelik döneminde bebeğin kas ve kemik gelişimi için çok önemlidir. 50 yaş ve üzeri kadınlar da osteoporoza yakalanma riskine karşı bol miktarda kalsiyum almalılardır. Köri bunun haricinde kemik ve kas sağlığını koruyan magnezyum ve fosfor da içerir.

8. Antibakteriyel özelliğe sahiptir Köride bulunan baharatlardan biri olan kişniş, antibakteriyel özelliği ile bilinir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı mücadelede vücuda yardımcı olur. Düzenli olarak köri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve mikrobik hastalıklara karşı vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. Köri Zayıflamada Nasıl Kullanılır? Yapılan araştırmalara göre körinin içerisinde bulunan birçok baharat karışımı ve uçucu yağlar, vücuttaki yağ yakımını destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda bu baharatların doyma hissini kolaylaştırdığı sonucuna da varılmıştır. Eğer yediklerinize özen gösteriyor veya diyet yapıyorsanız köriyi de beslenme programınıza ekleyebilirsiniz. Bunun üzerine köri nerelerde kullanılır diye sorabilirsiniz. Köriyi tavuk, hindi gibi et yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi, pilava veya salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Doğrudan yoğurda karıştırarak da yiyebilirsiniz. Köri ile Zerdeçal Arasındaki Fark Nedir? Köri ile zerdeçal genelde sıkça karıştırılırlar çünkü hem renk hem de koku bakımından birbirlerine çok benzerler. Köri ile zerdeçal arasındaki fark nedir diye bakacak olursak, aslında farklılardır diyemeyiz. Sadece köri, başta zerdeçal olmak üzere içinde birçok baharat barındırır ve haliyle ikisinin de etkin maddesi curcumin adı verilen bir bileşendir. Curcuminin sağlık açısından birçok faydası bulunur. Faydaları yüzyıllardır bilinen curcumin, geleneksel Hint tıbbında iltihaplanmaların tedavisi için de kullanılmaya devam ediliyor.