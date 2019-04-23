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Korkarak evden çıkan vatandaşın çağrısı sonuç buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından dolayı belediyeye yaptığı çağrı sonuç buldu.Camiatik Mahallesi Fakı Sokak’ta oturan emekli Kadir Gezek, yaklaşık 2 ay önce tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından dolayı belediyeye yaptığı çağrı sonuç buldu.
Camiatik Mahallesi Fakı Sokak’ta oturan emekli Kadir Gezek, yaklaşık 2 ay önce tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi. Gezek, köpeğe çözüm bulunması için belediyeye birkaç kez dilekçe verdiğini ifade etti. Bunun üzerine belediye tarafından köpeğe ilaç tedavisi yapıldı. İlaç tedavisi üzerine köpek sakinleşirken, Gezek de rahat bir nefes almış oldu.
Köpeğin artık kendisine saldırmadığını ifade eden Kadir Gezek, "Bana saldıran köpek şu an çok sakin. Yanından geçerken kuyruk sallıyor. Rahatsızlığıma çare bulan belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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