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"Korkma" nidası 98 yıl sonra aynı kürsüde yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Mehmet Akif" oyunu, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği Birinci Meclis'te sergilendi

“Mehmet Akif" oyunu, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılı dolayısıyla 1. TBMM'de sergilendi.

Remzi Özçelik’in yazdığı, Cahit Çağıran’ın yönettiği oyunda, Ankara Devlet Tiyatrosunun oyuncuları rol aldı.

İstiklal Marşı'nın alkışlar ve oy birliğiyle kabul edildiği Birinci Meclis’in tarihi atmosferinde sunulan oyunda, Ersoy ve eserleri yad edildi.

Oyunu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ile çeşitli okullardan öğrenciler de izledi.

- "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

Haluk Dursun, oyun sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşandığını belirterek, kurucu Meclisin çatısı altında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dursun, "Allah gerçekten bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, Milli Mücadele ruhunu, hakimiyetimilliye düşüncesini de eksik etmesin." diye konuştu.

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