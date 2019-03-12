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"Korkma" oyunu Muğla'da izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Muğla'da sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Muğlalılar ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programda Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyunun gösteriminin devam edeceğini dile getiren Yenilmez, tarihe ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Yenilmez, salonda bulunanlara Mehmet Akif Ersoy'u çok okumaları, anlamaları ve örnek almaları gerektiğini ifade etti.

Program sonunda Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yenilmez'e çiçek ve tablo verdi.

Yenilmez de kendisine hediye edilen tabloyu ve çiçeği oyunu izlemeye gelenlere takdim etti.

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"Korkma" oyunu ahmet yenilmez Mehmet Akif Ersoy Muğla

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