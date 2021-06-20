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"Korkmaz'ın Türkiye'deki Mal Varlıklarına El Konulsun"

20.06.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Utah eyalet başsavcısı, 17 Haziran'da Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. Listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD ve Türkiye'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi

ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Kormaz’ın karapara akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına konuldu.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılktan, ABD’nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

SBK’nın kara parayla elde ettiği varlıkların Amerikan hazinesine devri isteniyor

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;

- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

- SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

- SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

- İstanbul

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