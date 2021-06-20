"Korkmaz'ın Türkiye'deki Mal Varlıklarına El Konulsun"

ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Kormaz’ın karapara akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına konuldu.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılktan, ABD’nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.