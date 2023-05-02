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Korktuğu gibi oldu, ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Hastanede ihmal iddiası, geriye gönderdiği bu ses kaydı kaldı: Grip diye gitti...

02.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip için hastaneye giden 47 yaşındaki Burcu Salmanoğlu, sedyeden düştü. 'Doku ezilmesi var' denilip eve gönderilen kadın, ağrıları geçmeyip fenalaşınca yine hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede kalçası ve kolu kırıldığı anlaşılan kadın, geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Salmanoğlu, ameliyat öncesi arkadaşlarına gönderdiği ses kaydında "Korkuyorum masada kalmaktan" dedi. 47 yaşındaki kadının ailesi şimdi ihmal iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

Korktuğu gibi oldu, ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Hastanede ihmal iddiası, geriye gönderdiği bu ses kaydı kaldı: Grip diye gitti...

Ağır grip olduğu için gittiği hastanede sedyeden düştü. Kalçası ve kolu kırılan kadını doktorlar, 'Hafif doku zedelenmesi var, kırık yok' deyip eve gönderdi. Ağrıları geçmeyen 47 yaşındaki kadın, başka bir hastanede hayatını kaybetti. Geriye ameliyat öncesi arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı kaldı.

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EVE GÖNDERİLDİKTEN 4 GÜN SONRA FENALAŞTI

Çok korkuyordu, korktuğu gibi de oldu. Masada kalmadı ama ameliyattan hemen sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre Burcu Salmanoğlu, ağır bir gribe yakalandı ve hemen sonrasında hastanenin yolunu tuttu. Kendisine serum bağlandı ve serum bağlandıktan sonra sedyeden düştü. Sonrasında çekilen röntgende ise vücudunda herhangi bir kırık olmadığı sadece ezilmelerin olduğu söylendi. Salmanoğlu, ses kaydında her şeyi anlattı. Eve gönderildikten 4 gün sonra fenalaşıp yeniden üniversite hastanesine kaldırıldı. Kalça kırığından dolayı ameliyata alınan Salmanoğlu, ameliyattan sonra hayata veda etti.

"İHMALİN SONUCUNDA ORGAN YETERSİZLİĞİNE GİRDİ"

Salmanoğlu'nun bir yakını, "Ne tarafta ihmal varsa sonuna kadar hakkımızı arayacağız. İlk gittiği hastaneden sedyeden düştükten sonra adli vaka olarak kayda geçiyorlar. Araya Ramazan Bayramı girdi. O süreçte evde ağrılı bir dönem geçirdi. İlk gittiği hastanenin savunması acil hekimlerinin bilgisayar üzerinde her baktıkları filmi okuyamadıkları üzerineydi. Büyük bir ihtimalle yapılan bir hatanın, ihmalin sonucunda organ yetersizliğine girdi" diye konuştu.

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GERİYE SES KAYDI KALDI: ORADA NASIL SÖYLEMİYORLAR YANİ

Salmanoğlu ölmeden önceki ses kaydında şunları ifade etti:

"Korkuyorum masada kalmaktan. Ameliyattan çıktıktan sonra ağrılarımın çok olmasından korkuyorum. Serumdan sonra başım döndü. Gözümü açtığımda ağrılar içinde yerdeydim. Hastaneyi zaten şikayet ettim. Geldi doktor, kalçanız kırık, kolunuz kırık. Ciddi bir kırık yani, en kalın yerinden kırılmış. Orada nasıl söylemiyorlar yani. Çok zor bir ameliyatmış herhalde bir 4-5 saat sürüyor."

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

Show Haber'in haberine göre cenazede gözyaşları sel olurken acılı aile, şimdi ihmal iddiaları için hukuk yoluna boş vurmaya hazırlanıyor.

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