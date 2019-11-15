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Korktuğu için ağabeyine istismar suçlamasında bulunmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 15 yaşındaki G.K., babası vefat ettiği için vasi olarak atanan ağabeyi Yasin K.

Zonguldak’ta 15 yaşındaki G.K., babası vefat ettiği için vasi olarak atanan ağabeyi Yasin K. ile sosyal medya üzerinden tanıştığı Serdar A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Bunun üzerine ağabey Yasin K. ve Serdar A. tutuklandı. Bu gün hakim karşısına çıkan 15 yaşındaki G.K., ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Ağabeyim bana bir şey yapmadı. Korktuğum için ağabeyimi şikayet ettim" diye konuştu. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamı ile duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olay 2016 yılının Ağustos ayında yaşandı. İddialara göre, 15 yaşındaki G.K.; sosyal medyadan tanıştığı Serdar A. ile arkadaşlık kurdu. Çaycuma Kent Ormanı’na giden ikili burada cinsel ilişkiye girdi. Serdar A. tarafından bir süre sonra kaçırılan G.K. ilişki sonrası hamile kalınca gebeliği 8. haftasında sona erdirildi. G.K.’nın jandarmadaki ifadesinde Serdar A.’nın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve tehditle kendisini kaçırdığını anlatması üzerine şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan DNA incelemesinde bebeğin babasının da Serdar A. olduğu tespit edildi. G.K. ifadesinde Serdar A.’nın yanı sıra küçük yaştan bu yana ağabeyi Yasin K.’nın da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İfadeler doğrultusunda ağabey Yasin K. da tutuklandı.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan G.K. mahkeme heyeti karşısındaki ifadesinde ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyledi. G.K., ifadesinde "Ağabeyimden şikayetçi değilim. Ağabeyim bana bir şey yapmadı. Korktuğum için ağabeyimi şikayet ettim. Özellikle ağabeyim bana bir şey yapmadı" dedi. G.K., Serdar A. ile kaçtığında kimliğini gösterdiğini öne sürse de tutuklu sanık Serdar A. ise "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sosyal medya profilinde doğum tarihi 1983 olarak yazıyordu. Ancak doğru olmadığını biliyordum. Bu nedenle kendisine yine sosyal medyadan yaşını sorduğumda bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Bende aileme söyledim. İlişkiye girdiğimiz gecenin sabahında nüfus cüzdanını ilk kez gördüm" diye konuştu.
Ağabey Yasin K. ise kardeşi G.K.’nin kendisine yönelik ifadelerine ise "Diyecek bir şeyim yok" dedi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa hazırlanması için süre talep etti. Mahkeme ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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