Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında kurulan semt pazarına gitmek için evden çıkan Sohbet Erkun (51), evde bulunan 4 adet çeyrek, 1 adet reşat altın, 1 adet küpe ve 20 bin TL'yi çalınır düşüncesiyle yanına aldı. Altınları ve parayı çantasında taşıyan Erkun, pazar alışverişini tamamladıktan sonra eve döndü. Erkun eve geldiğinde altın ve paraların çantasında olmadığını fark etti. Çantanın boş olduğunu gören Erkun, semt pazarına koştu. Daha sonra polis merkezine giderek altınların ve parasının çalındığını belirten kadın, şüphelendiği bir kadından şikayetçi oldu. Sohbet Erkun'un çantasından çalınan 20 bin TL'nin çalıştığı iş yerinin kapanmasından dolayı tazminatını alan kocasına ait olduğu öğrenildi.

"İÇİM RAHAT OLMADIĞI İÇİN YANIMA ALDIM"

Yaşadığı olayı anlatan Sohbet Erkun, "Sanki başıma bir şey gelecek diye rahat değildim. Daha önce komşularımın gece parası çalındığı için rahat değildim. Rahat olmadığım için evden çıktığımda altınları ve parayı yanıma alırdım. Sanki o gün de bir şey başıma gelecekti. Bende korktum evde bırakamadım. İçim rahat olmadığı için paraları ve ziynet eşyalarını evde bırakamadım. Yanıma aldım. Yanımda eşimin aldığı yaklaşık 20 bin TL tazminat parası, 4 adet çeyrek altın, 1 adet reşadiye altını vardı. Kimse evde olmadığı için yanıma aldım. Eğer ailemizden biri evde olmuş olsaydı yanıma almazdım. Pazara gittim. Pazarın sonuna kadar para bendeydi. Pazardayken çok dikkat ettim. Pazar parasını ayırmıştım. Namaz vaktini kaçırmamak için acele ettim. Pazardan çıktıktan sonra eve geldiğimde para ve ziynet eşyalarının olduğu çantama baktığımda boş olduğunu gördüm. Çantanın boş olduğunu görünce ağladım. Koşarak pazar yerine gittim. 20 bin lira para ve altınların hepsi çalındı. Pazarın sonunda bir tezgahtan alışveriş yaparken bir kadın vardı yanımda. Şüphelendiğim o kadınla ilgili de karakola giderek şikayette bulundum" dedi.