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"Korktuğum için sabit hatlardan arandığımı söylemedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık Kaya: - "Darbe girişimi davası sırasında korktuğum için sabit hatlardan arandığımı söylememiştim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya ve avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski yüzbaşı Veysel Gürgün, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiğini belirterek, sanık Kaya'yı tanımadığını iddia etti.

Mahkeme başkanının, hakkındaki ardışık arandığı iddialarını hatırlatması üzerine Gürgün, "Beni sadece bir kez aradıkları görünüyor. Ona da cevap vermedim, kim olduklarını bilmiyorum." dedi.

Sanık Kaya ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek, "Beyanlarımın hepsi doğrudur. İlk gün ne söylediysem aynen tekrar ediyorum. Darbe girişimi davası sırasında korktuğum için sabit hatlardan arandığımı söylememiştim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

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darbe girişimi dava Malatya Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Sedat Kaya

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