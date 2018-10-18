'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi

Çektiği kısa videoları tüm Türkiye'ye yayılan ve 'Yılan, korktun mu? Örümcek, korktun mu?' akımını başlatan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, hakkında gözaltına alındığına ilişkin iddialarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Barankoğlu, herhangi bir soruşturma geçirmediğini ve bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal yollara başvuracağını belirterek, şunları söyledi:

'TUTUKLANMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Hakkımda hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ulusal basında ve sosyal medya hesaplarında satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığım için gözaltına alındığım haberleri çıktı. 2 gündür bu iddialar basında ve sosyal medyada dolaşıyor. Elektronik sigara reklamcılığıyla, ilgili hiçbir şekilde soruşturma geçirmedim. Soruşturma geçirmediğim gibi tutuklanmam da söz konusu değil. Bu tür asılsız haberleri yapan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağım. Ben de bu haberleri Azerbaycan TV kanalında çıkan bir haberden öğrendim."

Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 700 bin takipçisi bulunuyor.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 635 Bin civarında takipçi mevcuttur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

