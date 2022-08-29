HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korku dolu anlar! 10 yaşındaki kahraman çocuk, havuzda nöbet geçiren annesini böyle kurtardı

Korku dolu anlar! 10 yaşındaki kahraman çocuk, havuzda nöbet geçiren annesini böyle kurtardı

29.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletinde havuzda yüzdüğü esnada nöbet geçiren kadını 10 yaşındaki oğlu kurtardı.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 5 Ağustos'ta yaşanan olayda serinlemek için havuza giren Lori Keeney nöbet geçirmeye başladı. O esnada annesinin havuzda çırpındığını gören 10 yaşındaki Gavin Keeney ise hiç düşünmeden havuza atladı ve annesinin yanına yüzdü. Nöbet geçiren kadını havuzun kenarına doğru çeken Gavin bu sayede annesinin hayatını kurtardı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Lori, "Gavin havuzun dışında veranda da duruyordu ve sesimi duydu. Gelip havuza atladı, köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı. Beni havuzun merdivenine doğru götürdü ve daha sonra babam geldi. İyiydim sadece biraz su yutmuştum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEDE HAYATINI KURTARMIŞ

Oğlunun yaklaşık 1 buçuk yıl öncede Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığını söyleyen Lori, "Küçük oğlum çoğu zaman sağlığımla uğraşmak zorunda kaldı ve bunu her zaman çok iyi başardı" dedi. Oklahoma'daki Kingston Polis Departmanı da annesinin hayatını kurtaran 10 yaşındaki Gavin'i cesur davranışından dolayı ödüllendirdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden dram! Kırmızı bültenle aranan katil Türkiye'ye getirilmişti... "Onun gözlerinin içine bakıp demek istiyorum"Kahreden dram! Kırmızı bültenle aranan katil Türkiye'ye getirilmişti... "Onun gözlerinin içine bakıp demek istiyorum"
19 yaşındaki kızı taciz etti, kent savaş alanına döndü! Sandalyeler havada uçuştu, polis güçlükle müdahale edebildi19 yaşındaki kızı taciz etti, kent savaş alanına döndü! Sandalyeler havada uçuştu, polis güçlükle müdahale edebildi
10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'
Anahtar Kelimeler:
havuz abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.