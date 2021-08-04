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  4. Korku dolu anlar! Aracın tekerleğinden seken taş, iş yerine mermi gibi girdi

Korku dolu anlar! Aracın tekerleğinden seken taş, iş yerine mermi gibi girdi

04.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoldan geçen bir aracın tekerleğinden seken taş bir bakkalın kapısından mermi gibi girerek tezgahta ufak bir hasara neden oldu. O anlarda iş yeri sahibinin yaşadığı korku ve panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde Fatih Yılmaz (42) sabah kendisine ait bakkalda otururken yoldan geçen bir aracın tekerleğinden seken taşın az kalsın hedefi oluyordu.

KORKUTAN ANLAR KAMERADA

İş yerinin açık kapısından içeriye mermi gibi giren taş, Yılmaz’ın oturduğu taburenin hemen yanından duvara saplandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"MERMİ GİBİ GİRDİ"

Fatih Yılmaz, yaşadığı o anları “İş yerimde otururken yoldan geçen bir aracın tekerleğinden seken taş iş yerime mermi gibi girdi. İçeri gelen bu taş tezgahımda ufak bir hasara neden oldu. Bu durumda iş yerimde müşteri yoktu. Müşteri olmadığına ilk kez bu kadar sevindim. Müşteri olsaydı bir yaralanma da olabilirdi. Ben de biraz daha sağ tarafa oturmuş olsaydım ben de yaralanabilirdim. Ufak bir kaza atlattık” ifadeleri ile anlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Artvin
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