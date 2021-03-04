HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! Binadan kopan taşlar çocuğun başına düştü

Korku dolu anlar! Binadan kopan taşlar çocuğun başına düştü

04.03.2021 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korku dolu anlar! Binadan kopan taşlar çocuğun başına düştü

Gaziantep'te, ailesi ile birlikte yürüdüğü sırada oyun oynayan çocuğun başına binadan kopan taş parçaları düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hafif yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 8 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuğun başına, ailesi ile birlikte yürüdüğü sırada 5 katlı binadan kopan taş parçaları düştü. Şans eseri hafif yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çocuğun babasının elinden tutup yürürken eğlendiği sırada başına taş parçaları düşmesi görülüyor.

binadan-kopan-tas-parcalarinin-cocugun-basina-dusmesi-kamerada_2844_dhaphoto4

"DAHA ÖNCE DE TAŞ PARÇALARI KOPMUŞTU"

Binanın alt katında bulunan işletmenin sahibi Mesut Uçar, binanın eski yapı olduğunu, zaman zaman bu tür olayların olduğunu söyledi. Bir süre önce daha büyük bir parçanın binadan kopup caddeye savrulduğunu ancak şans eseri kimseye isabet etmediğini dile getiren Mesut Uçar, ''Ben iş yerimde çalışıyordum. Dışarıdan aniden çığlık sesleri geldi. Dışarı çıkınca çocuğun başına taş parçaları düştüğünü söylediler. Ambulansı beklemeden kendi imkanları ile gittiler. Bu bina çok eski ve zaman zaman böyle oluyor'' diye konuştu. (DHA)

binadan-kopan-tas-parcalarinin-cocugun-basina-dusmesi-kamerada_2844_dhaphoto4 (1)

binadan-kopan-tas-parcalarinin-cocugun-basina-dusmesi-kamerada_2844_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Barajlarla ilgili açıklama: 50 milyon metreküp daha az...Barajlarla ilgili açıklama: 50 milyon metreküp daha az...
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 10 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 10 şehit

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Düşen helikopterdeki şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajı

Şehitlerimiz için siyasilerden başsağlığı mesajı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekilişi sonuçları 4 Mart

AFAD ev alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

Ev alacaklar dikkat! AFAD açıkladı

Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osman Erbaş biyografisi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Barajlarla ilgili açıklama: 50 milyon metreküp daha az...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.