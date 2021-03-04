Korku dolu anlar! Binadan kopan taşlar çocuğun başına düştü

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 8 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuğun başına, ailesi ile birlikte yürüdüğü sırada 5 katlı binadan kopan taş parçaları düştü. Şans eseri hafif yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çocuğun babasının elinden tutup yürürken eğlendiği sırada başına taş parçaları düşmesi görülüyor.

"DAHA ÖNCE DE TAŞ PARÇALARI KOPMUŞTU"

Binanın alt katında bulunan işletmenin sahibi Mesut Uçar, binanın eski yapı olduğunu, zaman zaman bu tür olayların olduğunu söyledi. Bir süre önce daha büyük bir parçanın binadan kopup caddeye savrulduğunu ancak şans eseri kimseye isabet etmediğini dile getiren Mesut Uçar, ''Ben iş yerimde çalışıyordum. Dışarıdan aniden çığlık sesleri geldi. Dışarı çıkınca çocuğun başına taş parçaları düştüğünü söylediler. Ambulansı beklemeden kendi imkanları ile gittiler. Bu bina çok eski ve zaman zaman böyle oluyor'' diye konuştu. (DHA)





