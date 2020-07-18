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Korku dolu anlar! Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ‘Atayım mı’ diye bağıran kadını polis engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 01:12 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit etti. Kapıyı kırıp eve giren polis kadını etkisiz hale getirip, çocuğu korumaya aldı. Kadının çocuğu sarkıttığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Korku dolu anlar! Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ‘Atayım mı’ diye bağıran kadını polis engelledi

Bucak’ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Komşular ve çevredekiler kadına, "Çocuğu içeri al" diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. G.B.’nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polisler kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da korumaya aldı.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.B.'nin işlemlerinin sürdüğü ve şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan kız çocuğu ise Bucak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde kızı koltuk altlarından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve "Atayım mı aşağı" diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin "Çocuğu içeri al" ve "Yapma" diye ikna etmeye çalıştığı görüldü. (DHA)

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