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Korku dolu anlar! Dalgalar İETT otobüsüne çarptı, camları kırıldı

16.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile'de havanın etkisiyle dalgalar, dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı. Balıkçı Oğuz Gökçür, "İki gün önce şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalganın kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'içindeki kişi öldü' dedim" diye konuştu.

Korku dolu anlar! Dalgalar İETT otobüsüne çarptı, camları kırıldı

İstanbul Şile'de liman yolunda yolunda ilerleyen İETT otobüsündeki yaşlı ve engelliler, korku dolu anlar yaşadı. Olumsuz havanın etkisiyle dalgalar, dalgakıranı aşarak otobüse çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı olayda yaşanan o anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

DALGALAR İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile'de bulunan engelliler kampına, İETT otobüs tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve engelliler zaman zaman çeşitli etkinliklere götürülmek için o otobüsle seyahat ediyordu. Şile Engelliler Kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi. İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti. Havanın etkisiyle dalgalar dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

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"DÜN BU YOL RESMEN DALGALARLA KAPANMIŞTI"

Balıkçı Adem Aygün, "Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı" dedi.

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"ARAÇ ÖYLE BİR SALLANDI Kİ 'İÇİNDEKİ KİŞİ ÖLDÜ' DEDİM"

Balıkçı Ramazan Aygün ise, "Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz" diye konuştu. Balıkçı Oğuz Gökçür de "Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'içindeki kişi öldü' dedim" dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şile
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