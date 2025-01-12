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Korku dolu anlar... Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Bir kadın ağır yaralı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.01.2025 18:06
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grubun silahlı kavgası cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sırasında bir kadın ağır yaralandı.

Korku dolu anlar... Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Bir kadın ağır yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Kavga sırasında ise bir kadın ağır yaralandı.

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Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V. (40) adlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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