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  4. Korku dolu anlar! Dünyaca ünlü plajda hortum meydana geldi

Korku dolu anlar! Dünyaca ünlü plajda hortum meydana geldi

19.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde hortum meydana geldi. Denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonu ile kayda aldı. Hortumun bir otomobilin yanından geçtiği anlarsa paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlarınsa ürküten doğa olayını gülerek karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Alanya’nın Avsallar ve İncekum mahallelerinde bugün üst üste hortum çıktı. İncekum’da çekilen bir görüntüde ise, denizde saat 13.30 sıralarında oluşan devasa hortum cep telefonu kameralarına yansıdı. Denizden bir anda kıyıya gürültülü bir şekilde yaklaşan hortum, D400 karayoluna doğru ilerledi. Araçlara çok yakın kısımdan geçen hortum bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı sürücüler hortumu görünce araçlarını durdurdu.

"GİTME, DUR, GİTME!"

Bir sürücü hemen önünden geçen hortumu gülerek karşılarken, bazılarıysa korku dolu anlar yaşadı. Bir araçtaki vatandaş, hortum sırasında aracı hareket ettiren sürücüye, “Gitme dur gitme. Arabanın önünden geçti gitti” diye seslendi. Dağlık alana doğru ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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