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Korku dolu anlar! Halat koptu, 80 metre yükseklikte mahsur kaldılar

31.05.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde halatı kopan asma iskelede mahsur kalan 2 işçi, 80 metre yükseklikten iş makinesiyle kurtarıldı. Halatın kafasına çarpması sonucu yaralanan işçilerden biri kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar! Halat koptu, 80 metre yükseklikte mahsur kaldılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıktıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kalan 2 işçi, iş makinesiyle kurtarıldı.

Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren cam fabrikasının 100 metrelik fırın bacasının boyanması için asma iskele kuruldu.

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İşçiler Engin Öner ile Ali İçer, burada yaklaşık 80 metre yükseklikte çalıştıkları sırada iskelenin bir halatı koptu. Kopan halatın kafasına çarpması sonucu Öner yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla kurtarılan işçiler, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaymakam Salih Yüce ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Gökmen, işçileri hastanede ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı. (AA)

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Kırklareli halat

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