HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korku dolu anlar! Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine kar kütlesi böyle düştü

Korku dolu anlar! Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine kar kütlesi böyle düştü

24.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine 7 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Kar düşüğünü fark eden vatandaşlar şans eseri olayı yara almadan kurtarırken, bir çaycı elindeki çay dolu bardakları düşürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde meydana geldi. Müşteriye çay götüren 1’i garson 3 kişi kaldırımda yürüdüğü sırada 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi üzerlerine doğru düştü. Kar kütlesini son anda fark eden 3 kişi, şans eseri olaydan yaralanmadan kurtuldu.

Garson, elinden düşerek kırılan bardak kırıklarını toplarken, olay anı ise apartmanın altındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada, çatılardaki kar kütlesinin tehlike oluşturmaya devam ettiği binanın son katındaki vatandaş ise sarkan karları sopayla düşürmeye çalıştığı görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı! Seçerken...Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı! Seçerken...
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.