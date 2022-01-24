Korku dolu anlar! Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine kar kütlesi böyle düştü

Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde meydana geldi. Müşteriye çay götüren 1’i garson 3 kişi kaldırımda yürüdüğü sırada 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi üzerlerine doğru düştü. Kar kütlesini son anda fark eden 3 kişi, şans eseri olaydan yaralanmadan kurtuldu.

Garson, elinden düşerek kırılan bardak kırıklarını toplarken, olay anı ise apartmanın altındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada, çatılardaki kar kütlesinin tehlike oluşturmaya devam ettiği binanın son katındaki vatandaş ise sarkan karları sopayla düşürmeye çalıştığı görüldü.

(İHA)

