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Korku dolu anlar kamerada! Maden mühendisi kadın fabrikada dehşeti yaşadı

20.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Korku dolu anlar kamerada! Maden mühendisi kadın fabrikada dehşeti yaşadı

Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Canan T., yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaşırken, olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet verici olay 13 Şubat'ta Balıkesir Marmara Adası'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

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"BENİ FABRİKADA YALNIZ YAKALADI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önündeki çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi.

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Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canan T. koşarak uzaklaşırken, Fatih U. olduğu belirtilen kişinin de bıçakla Canan T.'nin peşinden koştuğu görülüyor. Canan T., bir süre koştuktan sonra iki kere yere düşüyor, bu arada Fatih U.'nun araca binerek Canan T.'nin üzerine doğru araba sürmesi de kameralara yansıyor. Diğer bir görüntüde Fatih U.'nun kapıları tek tek kontrol edip kilitlediği ve ardından Canan T.' nin kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlardan bir tanesinde Fatih U'nun dayısı olduğu söylenen bir kişinin cama omuz atarak kırması ve Fatih U.'yu durdurması yer alıyor.

(DHA)

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