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Korku dolu anlar! Otomobilin freni patladı, ölüm böyle teğet geçti

08.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de freni patladığı iddia edilen otomobil, hızla iki yayanın arasından teğet geçerek bir işyerinin önüne bırakılan kamyon lastiğine çarptı. Kazada hava yastığı görevi gören lastik sayesinde otomobildekiler ölümden döndü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Korku dolu anlar! Otomobilin freni patladı, ölüm böyle teğet geçti

Kaza dün 08.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil yokuş aşağıya indiği sırada frenleri tutmadı. Sürücünün kontrolünden çıkarak hızlanan otomobil ,iki yayanın arasından geçtikten sonra bir işyerinin önüne bırakılan kamyon lastiğine çarptı. Otomobil, lastiğe çarptıktan sonra 1 metre kadar geri savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobildekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada şans eseri otomobilde bulunan bir kişinin kolundan yaralandığı öğrenildi.

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ÇARPTIĞI YERDE LASTİK OLMASAYDI, DAHA FARKLI SONUÇLANABİLİRDİ

Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, "Yukardan aşağı gelen bir arabanın frenleri patlamış herhalde. Yayaların yanından teğet geçti. Arabada 3 kadın ve 1 çocuk vardı. Sadece bir kadının kolunda kırık vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Çarptığı noktada lastik vardı. Lastik korudu diyebiliriz. Çarpınca geri sıçrattı yumuşak olduğundan." Kazayı gören Osman Yılmaz "Arabanın frenleri tutmamış, kaldırımda bekleyenleri hızla geçtikten sonra çarptı. Çarptığı noktada olan lastik onları korudu. Arabada bir kişinin kolunda problem vardı. Ambulans ve polisi aradık" diye konuştu.

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KAZA ANI KAMERADA

Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen otomobil iki yayanın arasından geçtikten sonra bir işyerinin önündeki kamyon lastiğine çarpıyor. Çarpma ile geri savrulan otomobildekiler dışarı çıkarken, vatandaşların yardıma geldikleri görülüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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