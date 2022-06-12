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  4. Korku dolu anlar kamerada! TEM Otoyolu'nu savaş alanına çeviren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korku dolu anlar kamerada! TEM Otoyolu'nu savaş alanına çeviren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

12.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te TEM Otoyolu üzerinde TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ortalığı savaş alanına döndürmüştü. 3 kişinin yaralanmasına ve TEM otoyolunda trafiğin durmasına neden olan dehşet verici kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Korku dolu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç da kazaya karıştı. Kazada ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

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“KORKU DOLU KAZA KAMERADA"

Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritteki otomobillere çarparak devrildiği görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
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