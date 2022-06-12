Korku dolu anlar kamerada! TEM Otoyolu'nu savaş alanına çeviren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç da kazaya karıştı. Kazada ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

“KORKU DOLU KAZA KAMERADA"

Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritteki otomobillere çarparak devrildiği görülüyor. (İHA)

