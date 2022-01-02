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  4. Korku dolu anlar kameraya yansıdı! Alevlere aldırmadan çatıda bekledi

Korku dolu anlar kameraya yansıdı! Alevlere aldırmadan çatıda bekledi

02.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da izolasyon çalışmasının yapıldığı 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çalışan işçi alevlere aldırmadan çatıda bekledi. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı! Alevlere aldırmadan çatıda bekledi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı kısmında izolasyon çalışması yapılırken çıktı.

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YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören mahalle sakinleri durumu İtfaiye,112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü.

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ALEVLERE ALDIRMADAN ÇATIDA BEKLEDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çalışan işçi alevlere aldırmayarak çatıda beklemeyi sürdürdü. İşçiyi çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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