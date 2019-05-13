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Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bursa'da hafif ticari aracın sürücüsü Elif Seymen'in alt geçitte bariyerlere vurması sonucunda arkadan gelen 3 araç birbirine çarparak zincirleme kazaya yol açtı. 4 aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Yaralı çocuk elindeki oyuncağı bırakmazken, onlarca kişi köprünün üzerinde kaza yerini izledi.

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi İzmir Yolu Caddesi Merinos alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elif Seymen, 16 LMN 47 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Seymen'in arkasında seyir halinde olan İsmail Durmuş yönetimindeki 16 D 0347 plakalı otomobil, Erdal Altun'un kullandığı 16 AF 333 plakalı otomobil ve

Emrah Mahmur idaresindeki 16 EA 412 plakalı otomobil kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kazada, otomobillerde bulunan Halime Seymen (56), Canan Mahmur (32) ile Lina Mahmur (5) hafif yaralandı. Yaralılar arasındaki küçük Lina'nın elindeki oyuncağı hiç bırakmadığı görüldü.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından alt geçidin üzerindeki köprünün korkuluklarına gelen onlarca kişi, kazayı film izler gibi izledi. Meraklı vatandaşlar, araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla dağıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Bursa Kaza elif seymen

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