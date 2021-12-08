HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

Korku dolu anlar! Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

08.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.

Korku dolu anlar! Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, motosikletli 2 saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir tekel bayi ile kıraathaneye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında kaldırımda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini yere attı. Bazı vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda beklediği esnada motosikletli saldırgan silahla ateş açıyor. Kaldırımdakiler ise yere yatarak korunmaya çalışıyor. Öte yandan ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganı yakaladı.

İHA

Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralıEski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybettiKahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.