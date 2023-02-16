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Korku dolu anlar! Sağlık Bakanı Koca'nın yanında kor patladı

16.02.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ateş başında sohbet ederken, ısınmak için yakılan tenekedeki kor bir anda patladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yaşanan panik anları anbean kaydedildi. Öte yandan Bakan Koca ve yanında bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar! Sağlık Bakanı Koca'nın yanında kor patladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu illerde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ateş başında sohbet ederken korkutan anlar yaşandı.

Dijital yayıncı Adem Metan'ın paylaştığı görüntülerde, Bakan Koca ve sağlık çalışanlarının sohbet ettiği ve tenekede yanan korun bir anda patladığı görüldü.

Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca'nın yakın ekibi ile görüştüğünü ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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