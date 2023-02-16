Korku dolu anlar! Sağlık Bakanı Koca'nın yanında kor patladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu illerde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ateş başında sohbet ederken korkutan anlar yaşandı.

Dijital yayıncı Adem Metan'ın paylaştığı görüntülerde, Bakan Koca ve sağlık çalışanlarının sohbet ettiği ve tenekede yanan korun bir anda patladığı görüldü.

Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an. pic.twitter.com/BHezb1qxH9 — Adem Metan (@AdemMetan) February 15, 2023

Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca'nın yakın ekibi ile görüştüğünü ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.





