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Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:33 | Son Güncelleme

Sağnak yağışların hayatı olumsuz etkilediği Osmaniye'den gelen görüntüler korku dolu anları gözer önüne serdi. Sel sularının ortasında bir aracın içinde mahsur kalan iki kişi kepçe operatörünün yardımıyla ölümün kıyısından son anda alındı.

Yağış sonrası köprülerin yıkıldığı ve Kadirli-Adana karayolunun ulaşıma kapatıldığı bölgede iki kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen vatandaşların imdadına yol açma çalışması için olay yerinde bulunan bir kepçe operatörü yetişti.

Sel sularına gömülen araçtan böyle kurtarıldılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak yağış Osmaniye’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı.
Adana istikametinden Kadirli’ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı. Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı.
Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti.
Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
İşte korku dolu anlarda yaşananlar...
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Osmaniye yağış sel yağmur kepçe operatörü

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