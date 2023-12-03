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Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

03.12.2023 23:39 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Otobüse isabet eden saçmalar nedeniyle mazot filtresi de delindi.

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Edinilen bilgilere göre, olay Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesinden İstanbul'a giden ve içerisinde 30 yolcu bulunan otobüse kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Otobüsün motor kısmına isabet eden saçmalar mazot filtresini deldi. Olayı fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak, yolcular aynı firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Araca ateş açıldığını sonradan fark ettiklerini belirten otobüs şöforü Hakan Başören, "Biz bir şey hissetmedik. Sadece ateş sesini duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Biraz ilerledikten sonra farkına vardık. Araçta 30 kişi bulunuyordu, yolculuğu İstanbul'a yapıyorduk" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otobüs
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