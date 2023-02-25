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  4. Korku dolu anlar! Şişli'de yangında mahsur kalan turisti itfaiye ekipleri kurtardı

Korku dolu anlar! Şişli'de yangında mahsur kalan turisti itfaiye ekipleri kurtardı

25.02.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de üç katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin oksijen maskesini verdiği kadın, balkona yanaşan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Korku dolu anlar! Şişli'de yangında mahsur kalan turisti itfaiye ekipleri kurtardı

Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birinci katta çıkan yangın nedeniyle binanın üst katları dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadan inemeyen biri kadın dört kişi camlara çıkarak itfaiye ekibinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekibi, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da merdiven ile üst katlarda mahsur kalanlara ulaştı. 

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KEDİSİ İLE BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Dairesine dolan duman nedeniyle büyük panik yaşayan Tacikistanlı Lola Solomatshoeva kedisi 'Beylis'i alarak balkona çıktı. İtfaiye eri, oksijen maskesini kadına verdi. İtfaiye merdiveni ile yere indirilen kadın, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Dumandan etkilenen diğer üç kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarılıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)

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